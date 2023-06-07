У Куп’янському районі викрито чергову колаборантку, яка добровільно працювала на окупантів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янщини мешканка смт Шевченкове добровільно пішла на співпрацю з ворогом та обійняла посаду «и. о. главного специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района».

Колаборантка займалась вирішенням комунальних питань у частині забезпечення критично важливих об’єктів, а також займалась видачею довідок місцевому населення щодо місця фактичного проживання.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з СД Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура