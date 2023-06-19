У Куп’янському районі викрито ще одну пристосуванку, яка співпрацювала з російськими загарбниками
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 34-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янська місцева мешканка пішла на співпрацю з ворогом та обійняла посаду «и. о. специалиста лицензионно-разрешительного отдела ВГА Купянского района».
Колаборантка здійснювала прийом громадян, які звертались до окупаційної адміністрації, приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення ними документів у відповідності до російського законодавства.
Наразі підозрювана переховується від слідства — вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet