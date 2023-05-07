У квартирі в Деснянському районі столиці вибухнула граната

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Внаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка, причетного до вчинення злочину, затримали правоохоронці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація, що у квартирі на вулиці Лісківській вибухнула граната. За вказаною адресою оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів.

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За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження. Потерпілих внаслідок цієї події нема. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва

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