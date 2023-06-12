Загибель курсантів-рятувальників: розбирати 152-мм снаряд їх примусив начальник кафедри

Через загибель двох курсантів-рятувальників у Харківській області, що сталася майже два тижні тому, повідомлено про підозру начальнику кафедри Національного університету цивільного захисту України.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Вибух у навчальному корпусі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування стався 31 першого травня, тоді загинули двоє третьокурсників університету цивільного захисту, ще один курсант отримав поранення.

Трагедія сталася в Харківському районі у приміщенні гуртожитку, де нині живуть і навчаються курсанти, зазначає прокуратура.

Раніше у поліції припускали, що вибухнув артснаряд до САУ “Піон”, який має калібр 203 мм.

Тепер досудовим розслідуванням встановлено, що вибухнув артснаряд калібром 152 мм, в результаті чого загинули двоє курсантів-рятувальників 22 років і 21 року, ще один 20-річний курсант отримав поранення.

“Встановлено, що начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де перебували курсанти.

Згодом підозрюваний надав студентам вказівку розібрати вищевказаний бойовий припас строком до 6 червня.

Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення” – повідомили у прокуратурі.

Відповідно до посадової інструкції, саме начальник цієї кафедри контролює і вживає всіх необхідних заходів з питань охорони праці, дотримання правил протипожежної безпеки на кафедрі з метою безпечної роботи в навчальних приміщеннях кафедри, повного виключення виробничого травматизму та профзахворювань працівників.

Також він несе відповідальність за дотримання на кафедрі вимог чинного законодавства з питань охорони праці, зазначає прокуратура.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області начальнику кафедри вишу повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. // УП