Розбійні напади, вимагання та погрози вбивством — на Прикарпатті повідомили про підозру організованій злочинній групі

Поліцейські Івано-Франківщини викрили учасників злочинного угруповання, які скоювали розбійні напади на громадян. Зловмисники займалися вимаганням, а до своїх жертв застосовували залякування або фізичне насильство. Фігурантам слідчі повідомили про підозру, а суд обрав їм запобіжні заходи.

Знешкодити злочинну діяльність вдалося слідчим обласного управління поліції (детективам) спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

В ході слідства встановлено, що до злочинної групи входило четверо прикарпатців. Зловмисники підшукували жертв, забирали їхні гроші та вимагали «данину». Підозрювані залякували потерпілих, погрожували їм насильством і фізичною розправою.

В рамках досудового розслідування задокументовано ряд вимагань, погрозу вбивством та розбійний напад, під час якого зловмисники намагались заволодіти грошовими коштами та були затримані правоохоронцями у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 129, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини