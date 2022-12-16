У Києва чоловіку оголосили підозру в убивстві батька

Між 42-річним сином та 72-річним батьком під час застілля виник конфлікт. У ході сварки порушник ножем спричинив смертельне поранення родичу – чоловік помер до приїзду лікарів. За вчинення особливо тяжкого злочину фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Сьогодні, 15 грудня, до столичної поліції надійшло повідомлення про вбивство у квартирі на вулиці Копилівській, що у Подільському районі столиці. За викликом виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, патрульні поліцейські та судово-медичний експерт.

По прибуттю на місце правоохоронці встановили, що напередодні ввечері в гості до сина приїхав його 72-річний батько. Чоловіки грали в шахи та розпивали спиртні напої, проте у подальшому між ними виник черговий конфлікт. Під час сварки порушник ножем двічі вдарив батька у груди, внаслідок чого останній загинув до приїзду лікарів.

42-річного підозрюваного затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва