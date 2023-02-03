У Києві чоловіка викрили на збуті 16 одиниць вогнепальної зброї та боєприпасів

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва затримано 60-річного мешканця Київської області, який налагодив збут вогнепальної зброї та бойових припасів на Київщині (ч. 1 ст. 263 КК України).

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели оперативну закупку зброї та придбали у фігуранта 16 одиниць вогнепальної зброї, а саме модернізованих автоматів Калашникова та 120 бойових припасів.

Зловмисник збував вогнепальну зброю по ціні 1500 доларів США за одиницю.

У ході проведеного обшуку за місцем мешкання ділка вилучено більше півтисячі бойових припасів різного калібру, мисливські карабіни АКМ, інші предмети, схожі на вогнепальну зброю, які направлені на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Викриття правопорушення здійснювалося за матеріалами слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві при оперативному супроводженні ГУ «Д» ДЗНД СБУкраїни.

Київська міська прокуратура