У Києві п’яний ексберкутівець протаранив три автівки

Чолов’яга, який ледве ворушив язиком, намагався втекти з місця аварії, а у його крові виявили концентрацію алкоголю, що у 15 разів перевищує норму.

В ніч на 10 травня у Києві сталася масштабна ДТП, яку скоїв чоловік, що назвався колишнім “беркутівцем”. Його “Мазда” в’їхала у припарковану на узбіччі автівку відомого журналіста, письменника та громадського діяча Богдана Логвиненка, а потім протаранила ще два автомобілі. Водій був дуже п’яним і намагався втекти з місця аварії.

Про нічний інцидент, який дивом обійшовся без постраждалих, на своїй сторінці в Instagram розповів сам Логвиненко. За його словами, аварія сталася за 30 хвилин до початку комендантської години, “Мазда” в’їхала в його автівку, що була припаркована на узбіччі за правилами на швидкості. Врятувало журналіста те, що удар прийшовся на заднє крило, яке просто знищено.

“Крім автомобіля, на якому я був за кермом і не встиг з нього вийти – він протаранив ще два. Тіпа звати Берестовенко Юрій Володимирович. Він намагався втекти з місця подій і був затриманий поліцейською та сусідом. На місце подій поліція привезла його сина (це вже було під час комендантської години)”, – повідомив Логвиненко.

На відео, яке зняв журналіст, видно, що водій був настільки п’яний, що погано розмовляв – драгер показав 3.05 проміле при нормі 0.2. Дзеркало в салоні автівки було прикрашено шевроном “Беркуту”, а на запитання Логвиненка “Що ти під час Майдану робив – в “Беркуті служив?”, чолов’яга, який, до речі, був озброєний, схвально похитав головою. У процесі спілкування з поліцією виявилося, що автівка належить сину водія, і коли його привезли на місце аварії, почалися справжні родинні “розбірки”. Син, судячи з відео, й гадки не мав, що батько після святкування 9 травня вирішив покататися нічним містом. // Інформатор