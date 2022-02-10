Деснянський суд столиці призначив покарання чоловіку за вчинення розбійного нападу

Зловмисник під погрозою пістолета вимагав гроші у потерпілого. Поліцейські затримали фігуранта та довели причетність до злочину. Тепер за скоєне він проведе за ґратами вісім років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у серпні минулого року до київської поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Матеюка стався розбійний напад на чоловіка. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка на місці виявила зловмисника.

Правоохоронці встановили, що порушник вчинив напад на чоловіка на вулиці, коли останній чекав на лавці дружину, яка поверталася з роботи. В цей час до киянина підсів невідомий та приставив до його тулуба пістолет з вимогою віддати гроші.

Однак потерпілий не розгубився, вихопив у зловмисника зброю та тримав його до приїзду співробітників поліції. Поліцейські затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Ним виявився 32-річний уродженець Закарпатської області, раніше двічі судимий за розбійні напади.

Зібравши усі необхідні докази, слідчий за процесуального погодження з Деснянською окружною прокуратурою повідомив фігуранту про підозру, а після завершення досудового розслідування направив матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, та призначено йому покарання у вигляді восьми позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва