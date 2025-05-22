У Києві п’яний молодик розбив скло у вагоні метро (фото)

За вчинене зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Інформацію про подію поліцейські виявили під час моніторингу мережі Інтернет. Так, в деяких телеграм-каналах було опубліковано допис про те, що пасажир пошкодив міжвагонне скло поїзду, яке курсує зеленою гілкою столичного метро.

Оперативники та дізнавачі управління поліції в метрополітені спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника — ним виявився 19 – річний місцевий мешканець який в момент злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями юнак пояснив свої дії тим, що таким чином хотів попасти у сусідній вагон.

Дізнавачі відділу дізнання управління поліції в метрополітені, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва повідомили молодику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва