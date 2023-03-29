У Києві під приводом допомоги зловмисник пограбував пенсіонерку

Фігурант вихопив у жінки з рюкзака гаманець, після забрав готівку та викинув його. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєні тяжкого злочину, відтепер йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 74-річної пенсіонерки про те, що на вулиці Тулузи її пограбували. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Провівши першочергові слідчі дії правоохоронці з’ясували, що до бабусі підійшов невідомий та допоміг їй одягнути на плечі рюкзак. Скориставшись моментом, зловмисник витягнув із наплічника заявниці гаманець та кинувся втікати. Зрозумівши, що її пограбували, жінка кликала на допомогу та намагалася наздогнати зловмисника.

Отримавши від потерпілої прикмети ймовірного підозрюваного правоохоронці передали орієнтування усім найближчим патрулям та менше ніж за годину затримали зловмисника. Під час поверхневої перевірки у чоловіка вилучили готівку, яку він забрав із гаманця потерпілої, а далі викинув його у сміттєвий бак неподалік місця вчинення злочину.

Раніше неодноразово судимого за незаконне зберігання наркотиків та майнові злочини 37-річного уродженця Чернігівської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять перевірку на причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою слідчий повідомив порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва