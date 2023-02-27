У Києві поліцейські викрили чоловіка із 2 кілограмами канабісу

Заборонені речовини порушник купував через телеграм-канал, фасував їх та відправляв «замовлення» клієнтам поштою. За такі дії йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Солом’янського управління поліції спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю та під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури викрили чоловіка, який збував на території столиці наркотичні засоби. Правоохоронці встановили, що 28–річний порушник замовляв в Інтернеті канабіс, потім розфасовував його на дрібні згортки та збував через поштові відділення.

Поліцейські затримали зловмисника під час спроби відправити замовлення клієнтам. У ході перевірки оформлених відправлень у відділенні перевізника та обшуку за місцем проживання порушника співробітники поліції виявили понад 2 кілограми наркотичного засобу – канабісу, електронні ваги, прилад та зіп-пакети для фасування, а також пакетики із речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін.

Усі заборонені засоби слідчі вилучили та направили на проведення експертного дослідження, а чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – уродженець Донецької області, 1995 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва