У Києві поліція встановлює обставини загибелі двох малолітніх дівчат

Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Встановлюються усі деталі трагедії.

Вчора ввечері о 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це – 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією “самогубство” Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Києва