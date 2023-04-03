У Києві посіпаці «Паші-«мерседеса» повідомили про підозру в перешкоджанні журналістській діяльності

Представник духовенства Києво-Печерської лаври пошкодив техніку знімальної групи ЗМІ.

Нагадаємо, що інцидент стався 30 березня на території Києво-Печерської лаври. Під час зйомки сюжету один із священнослужителів пошкодив обладнання оператора.

Співробітники Печерського управління поліції задокументували дану подію та розпочали досудове розслідування. Встановлено, що під час роботи знімальної групи представник духовенства вирвав в оператора мікрофон та зламав кріплення на камері.

Дізнавачі територіального підрозділу за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили 41-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва