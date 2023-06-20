У Києві повідомили про підозру зловмиснику, який ледь не до смерті побив товариша автомобільною шиною

Між двома чоловіками відбулась сварка, внаслідок якої один з опонентів жорстоко побив іншого та залишив на вулиці без свідомості. За вчинення тяжкого злочину фігурантові загрожує до восьми років ув’язнення.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що біля станції метро «Берестейська» вони виявили чоловіка із численними тілесними ушкодженнями та без свідомості. На місці події працювала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Поки лікарі надавали чоловікові медичну допомогу у лікарні, поліцейські встановлювали особу, яка завдала йому побоїв. Так покроково було встановлено наступні обставини: потерпілий, 1985 року народження, випивав алкогольні напої із 30-річним товаришем та між ними стався словесний конфлікт. Зловмисник взяв автомобільну шину та завдав опоненту численних ударів по голові, а потім продовжив бити ногами та руками. Коли потерпілий втратив свідомість зловмисник втік з місця події.

Оперативники встановили свідків події, а також за допомоги співробітників сектору кримінального аналізу розшукали самого зловмисника.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили 30-річному фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва