У Києві раніше судимомий зловмисник поцупив з авто гроші та документи

Зловмисник скористався тим, що власник автомобіля відійшов, не зачинивши двері. Порушник проник до салону, звідки викрав 2000 тисячі гривень та документи. Наразі фігурант перебуває під вартою.

До Святошинського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про крадіжку з автомобіля на проспекті Берестейському. Під час відпрацювання інформації про злочин поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його.

43-річний місцевий мешканець, раніше судимий за майнові злочини, скористався тим, що власник автомобіля «Мерседес» відійшов, не зачинивши двері. Фігурант проник до салону, викрав звідти 2000 тисячі гривень та документи. В цей час повернувся власник транспортного засобу та намагався зупинити грабіжника, проте той втік у невідомому напрямку.

За процесуального погодження Святошинської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва