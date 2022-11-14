У Києві спецпризначенці затримали зловмисника, який скоїв три розбійні напади протягом години

Погрожуючи ножем, нападник відібрав виручки з каси у двох магазинах і кіоску у Шевченківському та Печерських районах столиці. За даними фактами розпочаті кримінальні провадження. Фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про скоєння розбійного нападу у приміщенні на вулиці Басейній. Оперативний черговий для з’ясування усіх обставин події направив на місце слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.

Начальник відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич повідомив, що під час відпрацювання району наряд полку поліції особливого призначення № 1 затримав ймовірного нападника:

«Ми встановили, що після скоєння розбійного нападу на вулиці Басейній зловмисник скоїв ще два аналогічних злочини на проспекті Перемоги.

Проаналізувавши записи з камер відеоспостереження ми з’ясували, що парубок у всіх трьох випадках прикривав обличчя медичною маскою та під погрозою ножа забирав виручку у продавців. Загалом зловмисник відібрав 1 800 гривень. За скоєння трьох розбійних нападів ми затримали 26–річного уродженця Черкащини у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даними фактами слідчим відділом Шевченківського та Печерського управлінь поліції внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі слідчі за погодженням із Шевченківською окружною повідомили затриманому про підозру. Фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва