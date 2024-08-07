У Києві судитимуть чоловіка, який пограбував пенсіонерку

Зловмисник прослідкував за літньою жінкою та біля її під’їзду вихопив сумку з особистими речами й намагався втекти, проте його затримали перехожі й передали працівникам поліції. Порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія відбулась у Дніпровському районі. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення про пограбування пенсіонерки біля її будинку. У подальшому правоохоронці з’ясували, що зловмисник прослідкував за 59-річною киянкою, коли та йшла додому та відібрав в неї сумку, в якій знаходився мобільний телефон та особисті речі.

На крики потерпілої відреагували перехожі, які зупинили правопорушника та передали працівникам поліції. Слідчі затримали 29-річного раніше судимого за крадіжку місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 – грабіж.

Наразі обвинувальний акт щодо зловмисника правоохоронці скерували до суду. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва