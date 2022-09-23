У Києві судитимуть чоловіка, який займався підробкою та використанням виборчої документації

Порушник підробив документи з результатами підрахунку голосів виборців на користь однієї з політичних партій. За скоєне йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі поліції Києва спільно із працівниками управління захисту інтересів суспільства і держави за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримали чоловіка, який використовуючи службове становище підробив виборчу документацію із використанням підроблених протоколів засідань.

З’ясовано, що 49-річний чоловік був тимчасово наділений спеціальними повноваженнями голови виборчої комісії під час чергових виборів депутатів місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів, які відбувались у Києві у 2020 році. Під час виконання ним своїх посадових обов’язків чоловік із використанням підроблених протоколів засідань дільничної виборчої комісії підробив виборчу документацію з результатами підрахунку голосів виборців на користь однієї із політичних партій. Працівники поліції вилучили речові докази та направили на проведення експертного дослідження.

Слідчі столичного главку повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 158-3 Кримінального кодексу України – фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для прийняття рішення по суті. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Відділ комунікації поліції Києва