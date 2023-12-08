У Києві судитимуть зловмисника, який смертельно травмував незнайомця

Порушник вдарив ножем у груди чоловіка, з яким у нього виник раптовий конфлікт. Потерпілого госпіталізували до лікарні, але наступного дня він помер. Поліцейські затримали зловмисника за місцем проживання. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. За вчинене киянину загрожує до десяти років ув’язнення.

На початку жовтня до столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожих про те, що біля будинку на проспекті Соборності знаходиться чоловік у закривавленому одязі. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та лікарі.

На місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав ножове поранення від незнайомця біля під’їзду будинку. З’ясовуючи стосунки з нетверезою компанією потерпілий відштовхнув від себе жінку, що кидалась до нього в бійку. У відповідь її знайомий вдарив чоловіка ножем у груди.

Медики госпіталізували потерпілого до лікарні з проникаючим пораненням грудей та пошкодженням внутрішніх органів, але наступного дня 32-річний чоловік помер. Патрульні поліцейські затримали зловмисника за місцем проживання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчо-оперативна група вилучила з місця події кухонний ніж зі слідами бурого кольору та інші речові докази. Порушником виявився киянин, 1975 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочин, пов’язаний з незаконним обігом наркотичних засобів.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період слідства фігурант перебував під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва