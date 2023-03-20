У Києві викрили шахрая, який продавав неіснуючу сільгосптехніку

Фігурант представлявся військовослужбовцем та розміщував у мережі Інтернет оголошення про продаж мотоблоків, квадроциклів, тракторів, однак отримавши передплату, переставав виходити на зв’язок. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні 5 епізодів злочинів та встановлено причетність до 47 аналогічних злочинів на території ще десяти областей України.

Співробітники відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку столичної поліції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили чоловіка у вчиненні інтернет-шахрайства. Правопорушником виявився 32-річний мешканець Сумщини.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант, починаючи з 2020 року, розміщував в мережі Інтернет оголошення про продаж різної сільгосптехніки: мотоблоків, квадроциклів, тракторів тощо. У телефонній розмові чоловік представлявся військовослужбовцем чи співробітником держприкордонної служби та домовлявся з клієнтами про купівлю-продаж.

Головною умовою успішної угоди була передплата доставки транспортного засобу у сумі від 5000 до 10 000 тисяч гривень. Оплату потерпілі повинні були здійснити тільки через термінал та на абонентські номери телефонів, які чоловік зазначав у телефонній бесіді. Після отримання грошей зловмисник переставав виходити на зв’язок. Відомо про щонайменше 30 потерпілих осіб від шахрайських дій афериста.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, поліцейські провели обшук за місцем мешкання зловмисника у Сумській області. За результатами вилучено гроші у сумі 996 500 гривень, банківські картки, телефон, сім-картки, ноутбук.

Слідчий Дарницького управління поліції повідомив зловмиснику про підозру у скоєнні 5 епізодів злочину. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Також правоохоронці встановили причетність фігуранта до скоєння 47 аналогічних злочинів на території міста Києва, Сумської, Миколаївської, Львівської, Житомирської, Хмельницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Волинської, Вінницької та Тернопільської областей. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва