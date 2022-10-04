У Києві затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на Черкащині

Поліцейські Звенигородки у Києві затримали підозрюваного у розбійному нападі. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі розслідують кримінальне провадження.

Близько 05:00 години ранку зловмисник увірвався до будинку 46-річної жительки села Лісове Звенигородського району. Він почав погрожувати жінці ножем, прив’язав її до стільця та вимагав гроші.

Потерпіла розповіла, що нападник, який був у медичній масці, забрав 100 доларів США, 5000 гривень та електроскутер на якому втік у невідомому напрямку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та кінологи Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Вони ретельно обстежили місце злочину й вилучили речові докази. А також, опитали ймовірних свідків події та переглянули відео з наявних камер спостереження.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до злочину причетний 49-річний раніше судимий за аналогічний злочин чоловік. Його виявили та затримали в одному з готелів міста Києва.

Правопорушника відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України помістили під варту.

За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п‘ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції в Черкаській області