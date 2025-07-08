Затримано родича посадовця ТЦК, який вимагав «винагороду» за безперешкодне оформлення грошової допомоги сім’ї загиблого військовослужбовця

Сьогодні, 8 липня, Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону разом з підрозділами Національної поліції України у Запорізькій області під час отримання частини неправомірної вигоди затримали мешканця області за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час слідства, яке проводять слідчі ГУНП в Запорізькій області, зʼясовано, що чоловік використовував родинні зв’язки із посадовою особою одного з ТЦК та СП Запорізької області задля отримання неправомірної вигоди.

У 2024 році він почав вимагати у рідних загиблого воїна гроші за сприяння у безперешкодній подачі документів, а у подальшому – оформленні та отримані одноразової грошової допомоги, як члена сім’ї загиблого військовослужбовця. Цей «діяч» оцінив свої послуги у 50 % від грошових коштів, які сім’я загиблого отримуватиме в подальшому.

Протягом шести місяців він незаконно отримав понад 1,3 млн грн, із грошових коштів, нарахованих сім’ї загиблого військовослужбовця.

Офіс Генерального прокурора