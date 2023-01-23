У Києві затримали ділків, які брали в іноземців $10 тис. за український паспорт

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито схему вимагання неправомірної вигоди з іноземних громадян за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 36-річний уродженець Дніпропетровської області, представляючись колишнім співробітником СБУ, обіцяв іноземним громадянам за грошову винагороду посприяти швидкому та безперешкодному отриманню ними українського громадянства. Він переконував своїх клієнтів, що має впливові зв’язки в Державній міграційній службі України та може вплинути на службових осіб цього відомства щодо прийняття ними позитивного рішення.

Вартість таких «послуг» чоловік оцінив у 10 тис. доларів США.

Зокрема, за таку суму зловмисник пообіцяв громадянці РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні, допомогу у набутті громадянства України та отриманні українського паспорта. З указаної суми 7 тис. доларів США, за його словами, призначалися службовим особам, а 3 тис. доларів США – особисто йому.

Організатора схеми разом зі спільником затримали на одній зі столичних АЗС після отримання «завдатку» у сумі 3 тис. доларів США. Під час затримання у зловмисників вилучили фейкове службове посвідчення СБУ, формений одяг, зброю та наркотичні засоби.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З його спільником тривають слідчі дії. Вилучені предмети та речовини скеровані на експертизу.

Санкція інкримінованого злочину передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП у м. Києві, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР НПУ та ГУ ВБ СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура