У Києві затримали наркокур’єрку з 4 кг амфетаміну

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 27–річній киянці за фактом незаконного придбання та зберігання психотропної речовини у особливо великих розмірах з метою збуту (ч. 3 ст. 307 КК України).

Так, під час патрулювання території парку «Бабин Яр» правоохоронці помітили підозрілу дівчину. У ході перевірки документів та особистого огляду у дівчини виявили пакет із 370 гр психотропної речовини амфетамін.

У ході проведення подальших слідчих (розшукових) дій правоохоронці виявили неподалік місця затримання дівчини ще 3 аналогічні поліетиленові пакунки з амфетаміном вагою близько 3 кг. Ще один пакунок із психотропною речовиною вагою приблизно 1 кг виявили за місцем її мешкання.

Наразі затриманій особі повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У межах розслідування правоохоронці встановлюють походження психотропних речовин, а також коло осіб, причетних до каналу збуту. Також перевіряється причетність підозрюваної до інших злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

Досудове розслідування здійснюється СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура