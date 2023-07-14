У Києві затримали закладчика з великою партією солей Альфа-PVP

Наркозбувача поліцейські викрили у лісопарковій зоні під час розкладання забороненої речовини. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили більше 100 згортків з психотропною речовиною. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході відпрацювання Лісового масиву Деснянського району столиці, оперативні працівники главку у лісопарковій зоні викрили чоловіка, який мав при собі наркотичні речовини. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Зі слів тимчасового виконувача обов’язків начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Андрія Вітченківського, поліцейські встановили місця схову розфасованої забороненої речовини. Також наркотики виявили і в салоні автомобіля порушника.

«Під час першочергових слідчих дій ми виявили та вилучили більше 100 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору. Згідно висновку експерта це – солі Альфа-PVP. Встановлено, що 37-річний киянин придбав та зберігав психотропні речовини для подальшого їх збуту на території Деснянського району шляхом закладок. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва працівники поліції повідомили місцевому мешканцю про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва