У Києві затримали зловмисника, який тяжко травмував сусіда

38-річний киянин дізнався про те, що його сусід у нетверезому стані чіпляється до їхньої сусідки. Чоловік вирішив заступитися за жінку та прийшов на розмову із кривдником, однак той вдарив його ножем. Фігуранта затримано, за вчинене йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Подія сталася днями у Солом’янському районі Києва. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі багатоповерхівки по вулиці Івана Світличного чоловіка вдарили ножем та у тяжкому стані його госпіталізували до медзакладу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Оглянувши місце злочину та опитавши мешканців будинку правоохоронці з’ясували, що 38-річного киянина вдарив ножем його 53-річний сусід. Встановлено, що напередодні чоловік дізнався про те, що сусід у нетверезому стані чіпляється до їхньої сусідки та вирішив заступитися за жінку. Однак, коли прийшов на розмову із кривдником отримав від нього удар ножем по тулубу.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили порушникові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникові передбачає до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва