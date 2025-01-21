У Києві жінка забила до смерті 69-річну матір

Жінки разом вживали спиртні напої та почали конфлікувати. Під час з’ясування стосунків донька накинулась на пенсіонерку та кулаками й ногами завдала родичці численних ударів по тілу, внаслідок чого остання протягом доби померла. За скоєне наступні десять років фігурантка може провести за ґратами.

Повідомлення про злочин надійшло на днях до Печерського управління поліції. Місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що її подруга в телефонній розмові зізналась у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. На місце події негайно прибули оперативники та слідчо-оперативна територіального підрозділу.

Як з’ясували правоохоронці, 32-річна донька разом із загиблою проживала в одній квартирі. Під час застілля між ними виник конфлікт на побутовому ґрунті. У розпалі сварки зловмисниця кинулась у бійку та завдала матері численних ударів руками та ногами по тілу.

Після отриманих тілесних ушкоджень 69-річна потерпіла ще понад добу знаходилась за місцем мешкання у вкрай важкому стані без свідомості, однак зловмисниця медичну допомогу їй не надала та до медиків не зверталася. Відтак наступного потерпіла померла.

Поліцейські вилучили з квартири речові докази, а нападницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалої. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва