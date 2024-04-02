У Києві зловмисники вимагали гроші від благодійників за включення водіїв до системи «Шлях»

Жінка та чоловік за 9500 євро пообіцяли члену благодійної організації вплинути на посадову особу Міністерства аби включити водіїв фонду до системи «Шлях». Зловмисникам повідомлено про підозру, а обвинувальний акт скеровано до суду. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Викрили порушників слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження Служби безпеки України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

У межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України поліцейські встановили, що до представників однієї з благодійних організацій, яка займається ввезенням в Україну гуманітарної допомоги, звернулося двоє місцевих мешканців з пропозицією «допомогти» включити членів їхньої організації до системи «Шлях». Порушники знали, що представники організації звернулися із відповідним запитом до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури , але відповіді ще не отримали. Відтак 30-річна приватний підприємець та її 57-річний знайомий запевнили представників організації, що можуть вплинути на посадову особу Міністерства щодо безперешкодного включення десяти водіїв організації до зазначеної системи. Свої послуги фігуранти оцінили у 9500 євро.

Правоохоронці задокументували факт отримання зловмисниками грошових коштів та повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нині слідчі зібрали докази злочинних дій правопорушників та завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду.

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва