У Лас-Вегасі поліцейський пограбував три казино

У Лас-Вегасі поліціянт пограбував три казино

У Лас-Вегасі поліціянт у масці пограбував три казино на 164 тисячі доларів. Частково впізнати його вдалось за незвичайною ходою.

Про це повідомляє CNN.

Таємничий чоловік зупинився біля Red Rock Resort and Casino на пікапі, набитому мішками для сміття.

У темному одязі, чорних латексних рукавичках і масці на обличчі, він підійшов до клітки касира і сказав дати йому гроші, засунувши руку в кишеню, ніби він ховав зброю.

Це було незадовго до 4 ранку 12 листопада 2021 року. Касирка злякалася, що він почне стріляти, тож передала йому майже 74 000 доларів готівкою.

Грабіжник запхав гроші – в основному купюри по 100 і 20 доларів – у сумку, заховану в піджаку, і пішов. Ніхто не міг добре роздивитися його обличчя, але коли влада переглянула запис камери безпеки, вони помітили, що чоловік мав незвичайну ходу, здавалося, що він викидає ліву ногу під час ходьби. Це була ключова підказка.

Це пограбування, описане в документах федерального суду, було першим із трьох зухвалих крадіжок казино протягом наступних трьох місяців на загальну суму 164 000 доларів США, які закінчилися арештом і засудженням Калеба М. Роджерса, який виявився офіцером управління поліції Лас-Вегаса.

Цього тижня суддя засудив 33-річного Роджерса до 12 років федеральної в’язниці з наступними трьома роками звільнення під наглядом. Докази у справі показали, що під час третього пограбування Роджерс розмахував табельною зброєю та погрожував застрелити співробітників казино та служби безпеки.

Звинувачувальні документи свідчать, що 6 січня 2022 року Роджерс здійснив друге пограбування в казино та готелі Aliante у Північному Лас-Вегасі.

Цього разу він прибув на курорт близько 4:30 ранку на білому Volkswagen і припаркувався на місці для інвалідів біля входу. Він знову одягнув маску та рукавички, підійшов до касира, засунувши руку в кишеню, і вимагав гроші, вийшовши з 11 500 доларів.

Перегляд відео з камер спостереження показав, що він ходив тією ж характерною ходою через казино та автостоянку.

Приблизно через шість тижнів він вразив букмекерську контору в готелі та казино Rio All-Suite Hotel & Casino. Незадовго до сьомої ранку 27 лютого минулого року співробітники казино перекладали гроші з сумки в касу, коли до них підійшов Роджерс з руками в кишенях.

Він крикнув: “Відійдіть від грошей. У мене є пістолет. Я вас застрелю!” згідно з пресрелізом прокуратури США округу Невада.

За словами прокурорів, Роджерс переліз через прилавок і штовхнув одного зі співробітників на підлогу, а потім схопив майже 79 000 доларів і втік після того, як один із працівників увімкнув сигналізацію.

Під час пограбування він кілька разів кричав працівникам: “Це не ваші гроші. Втрачати життя заради цього не варто”, – свідчать судові документи.

Співробітники служби безпеки переслідували Роджерса до гаража, де він дістав срібний револьвер і погрожував вистрілити, коли офіцер накинувся на нього. Пізніше поліція дізналася, що Роджерс закрив серійний номер пістолета жовтою наклейкою, свідчать судові документи.

Офіцери сказали, що вони помітили, що Роджерсу було важко бігати через очевидну проблему з його лівою ногою.

Співробітники служби безпеки роззброїли Роджерса і тримали його до прибуття поліції Лас-Вегаса. Коли поліцейські перевірили серійний номер його вогнепальної зброї калібру .357, вони дізналися, що вона належить департаменту поліції Лас-Вегаса і була застосована Роджерсом під час трьох пограбувань.

Після того, як поліція Лас-Вегаса взяла Роджерса під варту, він назвав себе своїм офіцерським номером.

Подальший обшук у квартирі Роджерса в Лас-Вегасі виявив повідомлення про виселення та повідомлення про прострочення, згідно з судовими документами, а також форми про виробничу травму через травму коліна, яку він отримав у 2019 році.

На суді прокурори стверджували , що Роджерс пограбував казино, щоб погасити борги, які він зробив через пристрасть до азартних ігор.

У липні федеральне журі присяжних визнало Роджерса винним за трьома пунктами звинувачення в пограбуванні та одному пункті звинувачення у розмахуванні вогнепальною зброєю під час злочину.

Йому загрожувало до 20 років в’язниці за кожне пограбування та довічне ув’язнення за вогнепальну зброю, але його адвокат попросив поблажливості, посилаючись на кар’єру

Роджерса як офіцера правоохоронних органів.

“У той час, як багато його однолітків обрали кар’єру та спосіб життя, які служили тільки їм самим, Роджерс обрав службу в одній із найнебезпечніших професій, присвячених захисту нашого суспільства”, — написав адвокат Річард Покер у записці про вирок.

Мати Роджерса, Крістал Г. Роджерс, також благала про поблажливість.

“Це не кінець його історії, і він має здатність змінити траєкторію того, що визначатиме його. Це темні години для всіх нас. Але це просто так. Я молюся, що це його сезон змін”, — написала вона судді перед винесенням вироку.

Покер сказав CNN, що він вдячний за те, що суддя врахував службу Роджерса як поліцейського, коли виносив вирок. Він сказав, що планує оскаржити вироки. // Букви