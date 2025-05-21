У Луцьку військовозобов’язаний напав військовослужбовця ТЦК

У приміщенні Волинського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на військовослужбовця роти охорони.

Подія сталась вночі 16 травня, про це 21 травня Суспільному повідомили в обласному ТЦК та СП.

Відомо, що військовозобов’язаний завдав поранень військовому, після чого травмованого госпіталізували до реанімації. Нині стан пораненого стабілізували лікарі, його вже перевели з реанімації до профільного відділення.

Нападника затримали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Суспільне звернулося за коментарем до Нацполіції області. У секторі комунікації зазначили, що справу наразі не коментують і запропонували оформити інформаційний запит.