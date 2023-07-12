У Луцьку затримали чоловіка, підозрюваного у замаху на умисне вбивство
Йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення. Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, триває.
Учора вночі у Луцьку, між двома чоловіками виникла п’яна суперечка, яка відразу переросла у бійку, під час якої один з них наніс своєму опоненту удар ножем в груди.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції та медики. Потерпілого госпіталізували до відділення реанімації.
Зловмисник, 42-річний лучанин, намагався сховати знаряддя злочину, поліцейські його знайшли та вилучили. Постраждалому – 32 роки.
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство.
Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Сектор комунікації поліції Волинської області