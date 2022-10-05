У Луцьку затримали зловмисника, який наніс смертельне поранення чоловіку

Подія трапилася близько 16 години 4 жовтня на території одного з ринків Луцька.

Через конфлікт, який раптово виник між двома чоловіками, один з них схопив ножа та наніс ним тілесне ушкодження іншому. Через кілька хвилин поранений, якому було 50 років, помер. Підозрюваний же з місця події втік.

«Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, аби знайти особу. Адже за майже 5 годин, поки фігурант переховувався, він змінив кілька місць перебування, пересувався різними способами і транспортними засобами тощо. Весь цей час оперативники виходили на його слід, тож задіяли всі сили й засоби. Близько 21 години співробітники кримінальної поліції затримали причетного: ним виявився 42-річний мешканець Луцька», – повідомив начальник ГУНП Юрій Крошко.

За цим фактом слідчі зареєстрували відомості в ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Сьогодні йому оголошуватимуть підозру.

За вбивство особі загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Волинської області