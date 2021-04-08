У Львові 51-річного насильника судитимуть за побиття адвоката дружини

Франківською окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 51-річного жителя Львова, якого обвинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень особі, що надає правову допомогу.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що наприкінці лютого відбулося судове засідання, на якому розглядалася справа про видачу обмежувального припису обвинуваченому в інтересах його колишньої 46-річної дружини та їхньої доньки, за результатами якої чоловікові заборонили наближатися до них ближче, ніж на 50 м та будь-яке спілкування (у тому числі посередництвом техніки). Після завершення засідання, насильник, невдоволений результатом розгляду справи та діями адвоката колишньої дружини, напав на правозахисника та декілька разів його вдарив у різні частини тіла, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Форпост