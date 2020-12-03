Тримання у дисбаті та відшкодування ₴1,6 млн. збитків – на Дніпропетровщині засуджено військовослужбовця

Вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01.12.2020 військовослужбовця військової служби за контрактом визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.



За результатами судового розгляду військовослужбовцю призначено покарання в виді тримання у дисциплінарному батальйоні строком на 2 роки.

Водночас, суд задовольнив позов військового прокурора про стягнення з засудженого на користь держави матеріальної шкоди на суму 1,6 млн. гривень.

Встановлено, що вказаний військовослужбовець, будучи командиром відділення батальйону зв’язку військової частини, недбало поставився до виконання своїх службових обов’язків. Зокрема він, знаючи про несправність навісних замків у апаратній, яка закріплена за ним наказом командира частини, не вжив заходів щодо їх заміни, не доповів керівництву про їх несправність та не забезпечив зберігання ввіреного військового майна, яке в ній знаходилось.

Така недбалість призвела до відсутності 55-ти радіостанцій, 19-ти зарядних пристроїв та 94-х акумуляторних батарей.

Тим самим державі, в особі Міністерства оборони України, було завдано матеріальну шкоду.

Публічне обвинувачення підтримувала Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України.

Спеціалізована прокуратура

у військовій та оборонній сфері

Південного регіону