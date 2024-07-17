У Львові «автомеханік» видурив у клієнтів майже півмільйона гривень

Зловмисник, 27-річний житель Львова, ошукав 15 автовласників.

Як встановили співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 , підозрюваний позиціонував себе як автомеханік та постачальник запчастин і спеціалізувався на ремонті автоматичних коробок передач.

Клієнти привозили свої несправні автомобілі – «майстер» проводив діагностику, підтверджував, що агрегати дійсно несправні, після чого пропонував замовникам доставити запчастини або ж нові коробки передач та здійснити їх ремонт чи заміну.

Автовласники передавали зловмиснику кошти у якості передоплати за запчастини та роботу, які той привласнював та витрачав на власні потреби.

У такий спосіб підозрюваний ошукав 15 «клієнтів» – власників автомобілів «Kia», «Audi», «Peugeot», «Chery», «Volkswagen», «Renault», «Ford», «Mitsubishi», «Mercedes-Benz» та інших. Загальна сума завданих збитків становить майже 480 тисяч гривень.

Слідчі Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили «автомеханіку» про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області