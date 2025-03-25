У Львові поліцейські затримали зловмисника причетного до крадіжки з сейфу магазину

Ним виявився колишній працівник магазину. За скоєне затриманому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки та низки інших злочинів – передбачені максимальні покарання.

У ніч на 24 березня зловмисник проник до продуктового магазину в Шевченківському районі Львова, викрав із сейфа виручку в сумі 53 тисячі гривень, після чого втік. Вранці власник магазину виявив відсутність грошей та звернувся за допомогою в поліцію.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції № 1 Львівського районного поліції №1.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили причетного до скоєння злочину. Ним виявився 21-річний львів’янин, який раніше працював у цьому магазині. Речові докази у нього вилучені.

Фігуранта затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області