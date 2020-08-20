Двоє мешканців Сєвєродонецька поплатилися свободою за розбійний напад з метою заволодіння мобільним телефоном

За принципової позиції прокурорів Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області вироком Сєвєродонецького міського суду

Луганської області двох місцевих мешканців визнано винними у вчиненні розбійного нападу, поєднаного із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 187 КК України) та засуджено до 8 років та 8 років 6 місяців позбавлення волі відповідно, з конфіскацією майна.

У ході слідства та судового розгляду встановлено, що у лютому 2018 року 26-річний раніше судимий та 24річний зловмисники після розпивання алкогольних напоїв у закладі відпочинку у вечірній час доби вчинили розбійний напад на одного з відвідувачів. Вони переслідували потерпілого дорогою додому, наздогнали та вдарили кулаком в потилицю, внаслідок чого останній впав на землю.

У подальшому обвинувачені заволоділи мобільним телефоном чоловіка та продовжили бити по голові та тулубу: один з нападників тримав потерпілого, інший продовжував завдавати ударів. Своїми діями вказані особи спричинили останньому черепно-мозкову травму та інші тілесні ушкодження.

Сторона обвинувачення надала суду беззаперечні та обґрунтовані докази, що доводять винуватість громадян у вчиненні інкримінованого злочину.

До набрання вироком законної сили особи перебуватимуть під вартою.

Прес-служба прокуратури Луганської області