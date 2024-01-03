У Львові поліцейські затримали зловмисника, який до смерті побив колегу

Конфлікт між чоловіками виник на роботі. За скоєне затриманому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

Як встановили співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції, 2 січня близько 21.00 на території одного з підприємств, розташованого у Львові, між двома працівниками виник конфлікт. Під час суперечки один із працівників, 52-річний мешканець Львівського району, завдав удару кулаком співробітнику – мешканцю Львівщини віком 39 років. Від удару потерпілий впав на асфальт та вдарився головою, отримавши травми, від яких невдовзі помер.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області