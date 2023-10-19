У Львові повідомлено про підозру двом лікарям, які організували схему одержання хабарів
За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м. Львова повідомлено про підозру двом лікарям однієї з медичних установ Львова. Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, службові особи організували схему отримання неправомірної вигоди від військовозобов’язаних осіб.
Для цього вони виготовляли фіктивну медичну документацію, на підставі яких медико-соціальна експертна комісія встановлювала групу інвалідності. В свою чергу чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон та ухилитися від служби в ЗСУ.
Ціна послуги становила 300 доларів США з особи.
Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також відсторонення їх від займаних посад.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури