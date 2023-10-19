У Львові повідомлено про підозру двом лікарям, які організували схему одержання хабарів

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м. Львова повідомлено про підозру двом лікарям однієї з медичних установ Львова. Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службові особи організували схему отримання неправомірної вигоди від військовозобов’язаних осіб.

Для цього вони виготовляли фіктивну медичну документацію, на підставі яких медико-соціальна експертна комісія встановлювала групу інвалідності. В свою чергу чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон та ухилитися від служби в ЗСУ.

Ціна послуги становила 300 доларів США з особи.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також відсторонення їх від займаних посад.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури