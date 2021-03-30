У Львові вбили студентку з Дніпропетровщини

Загибла перебувала у розшуку як безвісно зникла. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства.

Сьогодні, 30 березня, о 20.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку власниця здавала в оренду, було виявлене тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції, а також оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.

На тілі загиблої правоохоронці виявили множинні рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті. Особу дівчини встановлено — нею виявилась 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного з львівських вищих навчальних закладів. Сьогодні, 30 березня, із заявою про її зникнення у поліцію звернулась матір дівчини, отож, вона перебувала у розшуку.

Слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуально керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину, а також проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для затримання зловмисника, причетного до вбивства.

Відділ комунікації поліції Львівської області