У Львові викрито ОЗГ наркоторговців, вилучено героїн та канабіс майже на ₴600 тис.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом мешканцям Львова, учасникам організованої злочинної групи, у незаконному зберігання та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, організував злочинну групу раніше судимий 35-річний львів’янин, залучивши до незаконної діяльності ще двох місцевих мешканців. Схема збуту героїну працювала на території Львова та області. Продаж особливо небезпечного наркотику здійснювався із рук у руки, довіреним клієнтам під час особистих зустрічей, на попередньо узгодженому місці.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України, одного із них правоохоронці затримали «на гарячому» – безпосередньо під час продажу особливо небезпечного наркотичного засобу.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було виявлено та вилучено героїн і понад кілограм канабісу. Загальна вартістю вилученого на чорному ринку становить майже 600 тис грн.

Слідчі дії тривають, наразі всі учасникам організованої злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення даного злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області за оперативного супроводу Управління протидії наркозлочинності у Львівській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури