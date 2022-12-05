У Львові затримали 54-річного зловмисника, причетного до вбивства сусідки

За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

4 грудня близько 15.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 57-річної львів’янки про те, що, прийшовши до себе додому – у квартиру, розташовану в одному з будинків на вулиці Авраама Лінкольна, вона виявила сусідку з ножовим пораненням в ділянці грудей. В подальшому потерпіла померла від отриманих травм.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1. Як встановили правоохоронці, ножового поранення загиблій завдав її сусід – 54-річний господар помешкання, чоловік заявниці, під час розпивання спиртного.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області