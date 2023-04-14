У Львові затримали підпалювача церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (фото)

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Біля неї Папа Римський Іван Павло II під час візиту до Львова у 2001 році спілкувався з молоддю.

У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Це відбувається на тлі вилучення з-під управління МП всіх храмів у місті / t.me/kozytskyy_maksym_official

t.me/kozytskyy_maksym_official

“У Страсну п’ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу”, – зазначив голова ОВА.

Він наголосив, що усіх винних обов’язково буде знайдено і вони будуть притягнуті до відповідальності. “Дякую рятувальникам, які спрацювали оперативно, та не дали досягнути трагічних наслідків для святині. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін до 10 років”, – написав Козицький.

Пізніше Козицький повідомив, що причетного до підпалу церкви у Львові затримали, це житель Закарпатської області. “Зловмисника, який причетний до підпалу храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові, уже знайшли та затримали. Ним виявився житель Закарпатської області”, – написав він.

Козицький розповів, що чоловіка виявили за допомогою камер відеоспостереження.

t.me/kozytskyy_maksym_official

t.me/kozytskyy_maksym_official

УНІАН

 

 

 

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