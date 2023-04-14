У Львові затримали підпалювача церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (фото)

Біля неї Папа Римський Іван Павло II під час візиту до Львова у 2001 році спілкувався з молоддю.

У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“У Страсну п’ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу”, – зазначив голова ОВА.

Він наголосив, що усіх винних обов’язково буде знайдено і вони будуть притягнуті до відповідальності. “Дякую рятувальникам, які спрацювали оперативно, та не дали досягнути трагічних наслідків для святині. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін до 10 років”, – написав Козицький.

Пізніше Козицький повідомив, що причетного до підпалу церкви у Львові затримали, це житель Закарпатської області. “Зловмисника, який причетний до підпалу храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові, уже знайшли та затримали. Ним виявився житель Закарпатської області”, – написав він.

Козицький розповів, що чоловіка виявили за допомогою камер відеоспостереження.

УНІАН