У Львові затримали працівника поліції, який вимагав $3 000 за закриття кримінального провадження

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступнику начальника сектору кримінальної поліції одного з райуправлінь поліції Львівської області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейський вимагав та отримав 3 000 доларів США за не притягнення особи до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Зокрема, в березні поточного року в одному із ресторанів Львова відбулась бійка, в результаті якої один з відвідувачів отримав легкі тілесні ушкодження. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

В подальшому, незважаючи на відсутність будь яких претензій від потерпілої сторони, посадовець висунув батькові одного з учасників бійки вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди. У разі відмови надати кошти правоохоронець обіцяв притягнути його сина до кримінальної відповідальності.

Відразу після одержання неправомірної вигоди, правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР у місті Львові, оперативний супровід – Управління СБУ у Львівській області. Першочергові слідчі дії проводились за активного сприяння керівництва Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури