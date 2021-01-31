У Львові зловмисники побили та пограбували молоду пару

За скоєне трьом львів’янам та мешканцю Турківського району віком 17-18 років, загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

29 січня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 18-річної львів’янки, студентки, про те, що близько 18.30 в орендовану квартиру на вулиці Липова Алея у Львові, де вона проживає разом з своїм хлопцем, увірвались невідомі зловмисники, побили їх, заволоділи грошима у сумі більше 5 тисяч гривень, після чого втекли. За словами заявниці, нападники були у медичних масках.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти, кінолог, співробітники управління карного розшуку та інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні троє львів’ян та мешканець Турківського району – двоє віком 17 років та двоє 18-річних. Протягом кількох годин поліцейські їх розшукали та затримали.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. // Діло