У Любешові п’яний водій збив на переході школяра та втік з місця ДТП

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про арешт винуватця ДТП. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

Учора, 18 січня, на перехресті вулиць Незалежності – Монастирська у Любешові, водій автомобіля Volkswagen Golf збив 13-річного хлопця та втік з місця ДТП. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок автопригоди школяр отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Поліцейські оперативно встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель Камінь-Каширського району. У водія були видимі ознаки сп’яніння. Від проходження освідування він відмовився. Однак у правопорушника відібрали кров для перевірки на стан алкогольного сп’яніння.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Правопорушнику загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області