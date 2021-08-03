У Малиновському районі Одеси застрелили чоловіка

Вживаються заходи по затриманню зловмисника. В місті введена поліцейська операція «Сирена».

Сьогодні, 3 серпня, у дворі багатоповерхівки на вулиці Малиновського невідомий вистрілив у чоловіка. Потерпілий, особа якого встановлена, отримав поранення та був госпіталізований, але пізніше стало відомо, що від отриманого поранення він помер. Правопорушник з місця події втік на автомобілі «Мерседес» сріблястого кольору.

Зараз на місці працюють поліцейські. За фактом умисного вбивства поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Для встановлення місця знаходження та затримання зловмисника в місті введена спеціальна поліцейська операція «Сирена». Тривають слідчо-розшукові заходи.

Просимо усіх, кому що-небудь відомо про обставини злочину або особу, яка його вчинила, повідомити до найближчого відділу поліції або на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Одеської області