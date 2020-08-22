У Маріуполі внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

Подія сталася у приватному будинку в Кальміуському районі міста. На час вибуху у приміщенні знаходився лише чоловік, його співмешканка була на подвір’ї та не постраждала. Поліція розслідує причини вибуху.

Вчора, 21 серпня, о 16:01 до Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на території її приватного будинку стався вибух, від якого внаслідок численних осколкових поранень помер співмешканець 1961 року народження.

У момент вибуху жінка перебувала у дворі та не постраждала.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонування ручної гранати.

За місцем події вилучено речові докази. Призначено ряд експертиз.

Крім того, поліція виявила у будинку майже 300 набоїв різного калібру, гільзи та порох. Встановлюється походження боєприпасів.

За фактом розпочато кримінальні провадження, за попередньою ознакою ч. 1 ст. 115 «Нещасний випадок» та ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Центральний відділ поліції Донецької області