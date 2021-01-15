У мешканця Луганщини вилучено 6,5 кг вибухівки

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито чоловіка, який займався на території регіону збутом вибухівки.

Під час оперативних заходів 43-річний мешканець міста Сєвєродонецьк реалізував 6,5 кг нітроцелюлозних вибухових речовин – артилерійського пороху. У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено грошові кошти, який він отримав за збут вибухонебезпечного товару.

Торгівця вибухівкою затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Сьогодні, 15 січня 2021 року, вказаній особі повідомлено про підозру в придбанні, зберіганні та збуті вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

До суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У зв’язку з тим, що злочин входить до категорії

кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, обласна прокуратура наполягатиме на взятті громадянина під варту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП.

У разі доведення вини, чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному

покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури